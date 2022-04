Dresden

Am Mittwoch ist gegen 15.25 Uhr eine 68-Jährige leicht verletzt worden. Die Frau war auf der Pennricher Straße in Richtung Gorbitz unterwegs. An der Kreuzung der Rudolf-Renner-Straße fuhr sie langsamer, da die Ampel Rot zeigte. Ein 34-jähriger Fußgänger lief über die Pennricher Straße direkt auf sie und stieß sie vom Rad. Dabei wurde sie leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, stand der 34-Jährige mit rund 3,4 Promille unter Alkoholeinfluss.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 entgegen.

Von cs