Dresden

Am Samstagnachmittag hat ein Mann vor einem Kindertreff am Gorbitzer Hagebuttenweg zunächst Passanten angepöbelt und verfassungsfeindliche Parolen skandiert. Anschließend bewarf er eine als Migrantin erkennbare Frau mit kleinen Steinen, teilte die Polizei mit. Anwohner bespuckte der Mann. Auch die eingesetzten Polizisten mussten sich Beleidigungen von dem 34-jährigen Deutschen anhören, der mehr als zwei Promille Alkohol und zusätzlich Betäubungsmittel intus hatte. Die Beamten nahmen seine Personalien auf, ließen Blut abnehmen und brachten den Krakeeler zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam.

Von ttr