Dresden

Ein offenbar betrunkener Pakistaner hat am Samstagabend mehrere Mädchen an der Leubener Kiesgrube sexuell belästigt. Einer der Minderjährigen fasste er an die Brust. Außerdem entblößte der Mann sein Geschlechtsteil und forderte Badegäste und Passanten mit obszönen Worten zum Geschlechtsverkehr auf. Hinzugerufene Polizeibeamte versuchten, mit dem Mann zu sprechen, doch er reagierte unwillig und schlug nach den Einsatzkräften. Die brachten ihn schließlich unter Kontrolle, was er mit Beleidigungen quittierte. Da der 37-Jährige einen Atemalkoholtest verweigerte, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Zum Ausnüchtern verbrachte der Exhibitionist die Nacht im Zentralen Polizeigewahrsam.

Von ttr