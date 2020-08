Dresden

Ein 57-Jähriger hat am Freitagabend auf der Prager Straße einen Libanesen angegriffen. Zunächst attackierte der Deutsche den 31-Jährigen verbal und skandierte fremdenfeindliche Parolen wie „Ausländer raus“. Später schlug er den jungen Mann mit einer Bierflasche. Er traf ihn am Ellenbogen und am Kopf. Das Opfer wurde leicht verletzt, lehnte eine medizinische Behandlung aber ab, so die Polizei. Herbeigerufene Einsatzkräfte konnten den 57-jährigen Schläger noch am Tatort festnehmen.

Von ttr