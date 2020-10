Dresden

Dresdner Polizisten haben in der Nacht zum Donnerstag nach einer Verfolgungsjagd einen 33-Jährigen festgenommen.

Zuvor hatten sie versucht, den Motorradfahrer an der Könneritzstraße zu kontrollieren. Der hielt aber nicht an, sondern flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die Budapester Straße. Die Fahrt endete schließlich an einem Fußweg im Bereich der Zwickauer Straße, wo die Polizisten den Mann stellen konnten.

Anzeige

Dabei stellte sich heraus, dass er das Motorrad offenbar zuvor von der Bienertstraße gestohlen hatte und zudem auch nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille, ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine.

Bei der Durchsuchung des Mannes konnte außerdem eine geringe Menge Crystal sichergestellt werden.

Gegen den Deutschen wird nun unter anderem wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens und Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss ermittelt.

Von kcu