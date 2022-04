Dresden

Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden kontrollierten am Donnerstagmorgen in einem aus Prag in Richtung Dresden fahrenden Eurocity einen Passagier, der laut Zugbegleiter ohne gültigen Fahrausweis unterwegs sei. Bei einer Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Sachbeschädigung und der Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen Diebstahls in mehreren Fällen und versuchter Körperverletzung gegen den 29-Jährigen vorlägen. Da der Mann die Gesamtgeldstrafe in Höhe von 1.094 Euro nicht begleichen konnte, lieferten die Beamten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein, um seine Restfreiheitsstrafe von 94 Tagen anzutreten.

Am späten Abend kontrollierten die Bundespolizisten einen weiterem Mann im Hauptbahnhof Dresden, gegen den ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover wegen gemeinschaftlichen Diebstahls vorlag. Der 21-Jährige konnte die Summe von 273,50 Euro nicht bezahlen und verbüßt seine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen in einer Justizvollzugsanstalt.

Von cs