Dresden

Auf der B 6 in Dresden sind am Samstagabend vier Personen bei einem Unfall zum Teil schwer verletzt worden. Gegen 17.15 Uhr hatte der Fahrer eines Mercedes in Höhe des Lingnerschlosses zu wenden versucht. Dabei übersah er einen weiteren, von hinten kommenden Mercedes.

Beide Fahrzeuge kollidierten und schleuderten auf die Gegenfahrbahn. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus, die Feuerwehr reinigte im Anschluss die Fahrbahn. An beiden Wagen entstand erheblicher Schaden. Die Bautzner Straße musste gesperrt werden.

Von halk