Dresden

Ein eigentlich harmloser Unfall hat am Mittwochvormittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Auf der Dorothea-Erxleben-Straße fuhr der Fahrer eines BMW etwas unachtsam rückwärts und übersah dabei die Laterne auf dem Bürgersteig. Durch die Wucht das Aufpralls wurde die Gaslaterne beschädigt. Es trat in der Folge Gas aus. Die Feuerwehr rückte an und stellte die Gaszufuhr an der Laterne ab.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Zur Höhe des Sachschadens konnten vor Ort keine Angaben getroffen werden. Der Energieversorger wurde informiert. Am BMW entstand augenscheinlich ein geringer Schaden, der Fahrer blieb unverletzt.

