Dresden

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 19.20 Uhr auf dem Trachenberger Platz gekommen. Nach Angaben der Polizei vor Ort, bog die 29-jährige Hyundai-Fahrerin von der Trachenberger Straße links in die Großenhainer Straße und erfasste den 54-jährigen Fußgänger auf dem Fußgängerüberweg. Der Mann wurde über die Motorhaube geschleudert. Er kam mit Verletzungen in ein Dresdner Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Zum Unfallzeitpunkt regnete es.

Von tp