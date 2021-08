Dresden: Autofahrer mit 1,8 Promille beschädigt drei Transporter

Dresden

In der Nacht zum Freitag hat ein 28-Jähriger auf der Fröbelstraße in Friedrichstadt drei Transporter mit seinem Kia Sonic beschädigt.

Laut Polizeimeldung hörten Zeugen in der Nacht einen lauten Knall und informierten daraufhin die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der 28-Järhige mit drei geparkten Autos kollidiert war. Der Beifahrer im Kia wurde leicht verletzt.

Der 28-jährige Kia-Fahrer war alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Quelle: Roland Halkasch

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer und sie fanden eine geringe Menge Cannabis bei dem Kia-Fahrer, der zudem ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Gegen ihn wurde eine Blutabnahme angeordnet und Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln gefertigt.

An einem VW Crafter, einem Mercedes Sprinter sowie einem Iveco entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 8 000 Euro. Die Schäden am Kia wurden mit etwa 5 000 Euro beziffert.

Von tik