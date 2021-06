Dresden

Am Mittwochabend landete an der Gleisschleife in Dresden-Pennrich ein Auto auf den Straßenbahnschienen.

Der VW Passat war auf dem Parkplatz an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 7 rückwärts durch ein Geländer gefahren und anschließend im Gleisbett gelandet. Der Kombi fuhr sich auf den Gleisen fest und blockierte damit die Straßenbahn. Die DVB setzten einen Ersatzbus in Richtung Pennrich ein.

Der Abschleppdienst musste das Auto aufwändig bergen, ohne dabei die Gleise zu beschädigen. Einen Kran konnte nicht eingesetzt werden, da er nicht nah genug an den Passat herangefahren werden konnte. Am Unfallwagen entstand vermutlich ein Totalschaden. Erst gegen 22 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

Von fg