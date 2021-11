Dresden

Ein Autofahrer hat am Mittwochmorgen beim Abbiegen auf der Kesselsdorfer Straße einen Radfahrer angefahren und leicht verletzt.

Der 45-Jährige war mit einem Volvo V50 in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Beim Abbiegen in ein Grundstück, erfasste er den 33-Jährigen, der mit dem Rad neben ihm in dieselbe Richtung fuhr. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Es entstand außerdem ein Sachschaden von rund 200 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme führten die Polizeibeamten zusätzlich einen Alkoholtest beim Volvo-Fahrer durch. Dieser ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Gegen den 45-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Von BW