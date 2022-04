Dresden

An der Bahnbrücke an der Eisenbahnstraße am Neustädter Bahnhof finden zurzeit Bauarbeiten statt. Dabei wird eine Brücke demontiert. Laut den Bauarbeitern vor Ort wurden mehrere Eisenplatten mit einem Magneten von der Brücke gehoben. Bei dem Vorgang soll sich eine Metallplatte gelöst haben und stürzte durch die Brücke hindurch.

Ein Bauarbeiter wurde von der Platte am Bein getroffen und verletzt, er kam in ein Krankenhaus. Beamte der Bundespolizei, Polizei und Mitarbeiter der Landesdirektion Sachsen nahmen am Vormittag die Ermittlungen zum Unfallhergang des Arbeitsunfalles auf.

Von Tino Plunert