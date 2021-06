Dresden

Gut vier Monate nach dem Diebstahl einer Skulptur sowie Bronzeurnen und Grabschmuck auf zwei Dresdner Friedhöfen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Männer aus Ostsachsen erhoben. Dem 36-Jährigen und dem 60-Jährigen werden gemeinschaftlicher Diebstahl und Sachbeschädigung vorgeworfen, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Demnach wurden sie am 30. Januar auf frischer Tat gefasst, nachdem sie auf dem Friedhof Tolkewitz und dem angrenzenden Johannisfriedhof zuschlugen. Die beiden Männer sind auf freiem Fuß, der Jüngere ist vorbestraft und stand zur Tatzeit unter Bewährung.Laut Anklage sollen sie in der Nacht das Tor der nebeneinander liegenden Anlagen aufgebrochen haben. Danach rissen sie die fest verschraubte Skulptur „Adler von Lille“ an der Grabstelle des berühmten Dresdner Jagdfliegers Max Immelmann (1890-1916) samt Dübeln heraus, die einen Wert von mindestens 50 000 Euro hat, hieß es.

Von weiteren Gräbern brachen sie zwei fest verankerte Urnen aus Bronze sowie eine Bronzeschale ab.Die Beschuldigten, die ihre Beute mit einem Handwagen zum Auto transportierten, wurden nach einem Zeugenhinweis am Tatort gefasst. Die Anklage geht von einem gezielten Vorgehen zwecks Verkauf der Militaria und der Bronzegegenstände aus.

Von dpa