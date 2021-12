Dresden

Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen einen 41-jährigen Deutschen Anklage wegen bewaffneten Drogenhandels erhoben.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen auf seinem Grundstück in Radebeul Marihuana und andere Betäubungsmittel zum Weiterverkauf aufbewahrt und Cannabispflanzen angebaut zu haben.

Über 200 Pflanzen, eine Armbrust und eine Schreckschusspistole

Bei einer Durchsuchung am 29. Juli fand die Polizei im Wohnhaus und im Schuppen etwa 500 Gramm Marihuana. Zudem wurden in den Dachkammern des Wohnhauses, im Schuppen, im Gewächshaus und in einem Wollschweingehege insgesamt über 200 meist noch junge Cannabispflanzen festgestellt. Weiterhin stellten die Beamten eine funktionsfähige Armbrust, eine Schreckschusspistole mit acht Knallkartuschen und ein Baseballschläger sicher.

Der Beschuldigte wurde noch am gleichen Tag vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden hat der Ermittlungsrichter am Folgetag Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Seitdem befindet sich der 41-Jährige in Untersuchungshaft.

Der Beschuldigte ist bereits erheblich und auch einschlägig vorbestraft. Er hat sich bislang nicht zu den Tatvorwürfen geäußert.

Das Landgericht Dresden wird jetzt über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage entscheiden.Ein Termin zur Hauptverhandlung wird noch bestimmt.

Von BW