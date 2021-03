Dresden: Angriff auf Imbissladen in Blasewitz

Dresden

Ein bislang unbekannter Angreifer hat am frühen Dienstagnachmittag eine brennende Flasche in einen Imbiss an der Loschwitzer Straße im Dresdner Stadtteil Blasewitz geworfen.

Anschließend wollte der Täter mit einem Fahrrad flüchten. Ein Mitarbeiter des Ladens konnte das verhindern – und ihn kurzzeitig festhalten. Der Angreifer riss sich jedoch los und flüchtete zu Fuß.

Anwesende konnten die brennende Flasche löschen. Der Täter verletzte niemanden. Auch im Imbiss entstand kein Schaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen am Tatort aufgenommen und sicht derzeit nach dem Flüchtigen.

Von ffo