Dresden

Mit Fäusten und einem Einkaufswagen soll ein 25-Jähriger im Juni 2020 einer Kassiererin unter anderem das Schlüsselbein gebrochen haben. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage wegen besonders schweren räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht.

Der junge Mann soll sich am Abend des 26. Juni in einem Supermarkt an der Löwenhainer Straße in Tolkewitz eine Zigarettenschachtel eingesteckt haben, ohne zu zahlen. Die diensthabende Kassiererin sprach den Verdächtigen an. Daraufhin schleuderte der 25-Jährige den Einkaufswagen nach der Frau und schlug ihr ins Gesicht sowie auf die Schulter – dabei brach das Schlüsselbein.

Nach einigen Monaten Ermittlungsarbeit hatte sich Anfang Februar der Tatverdacht gegen den 25-Jährigen erhärtet, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Er wurde am 10. Februar festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Von fkä