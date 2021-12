Dresden

Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion ermitteln gegen einen 44-jährigen Tunesier wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Beleidigung. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, in einer nichtöffentlichen Sitzung des Amtsgerichts Dresden (Familiengericht) in der Roßbachstraße die zuständige Richterin massiv beleidigt zu haben. Dies trug sich am 15. Dezember 2021 gegen 9:30 Uhr zu.

Weiterhin wird dem 44-Jährigen vorgeworfen, kurze Zeit später im Gerichtssaal seine 30-jährige ehemalige Lebensgefährtin zu Boden gebracht, getreten und mehrfach ins Gesicht geschlagen zu haben. Weitere Übergriffe wurden durch Justizwachtmesiter unterbunden. Die 30-Jährige erlitt Prellungen und starke Schmerzen im Gesicht.

Der Beschuldigte hat sich zum Tatvorwurf geständig eingelassen. Er ist bereits merhfach einschlägig vorbestraft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dresden am Donnerstag Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Dieser befindet sich aktuell in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Von C. Essler