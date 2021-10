Dresden

Eine 14-Jährige wurde am Samstag in einer Straßenbahn belästigt. Das Mädchen saß in der Bahn der Linie 7 in Richtung Gorbitz. An der Haltestelle „Walpurgisstraße“ setzte sich ihr ein Mann gegenüber und begann an seinem Geschlechtsteil zu spielen. An der Haltestelle „Hauptbahnhof Nord“ verließ er die Bahn wieder.

Der Täter war zwischen 17 und 25 Jahre alt und hatte kurze braune Haare. Er war kleiner als 1,80 Meter, schlank und hatte helle Haut. Er trug eine graue Jogginghose und hatte einen weißen Plastikbeutel dabei.

Die Polizei sucht Zeugen. Wenn jemand Angaben zum Sachverhalt oder zum Täter machen kann, soll er sich bei der Polizeidirektion Dresden melden.

Hinweise: 03514832233

Von BW