Dresden

Am frühen Morgen des Sonntags wurde die Polizei über einen Einbruch in Dresden-Altstadt informiert. In Büroräumen am Schützenplatz konnten die Beamten den mutmaßlichen Täter stellen.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein zunächst Unbekannter ein Fenster an besagtem Gebäude aufhebelte und alarmierte umgehend die Polizei. Der Eindringling konnte noch im Gebäude gestellt werden. Der 43-Jährige hatte Einbruchswerkzeug dabei und stand unter dem Einfluss von Amphetaminen.

Gestohlen hatte er noch nichts, aber bereits einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro angerichtet.

Von SP