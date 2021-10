Dresden

Eine betrunkene Frau auf der Autobahn 4 hat am Montagabend die Polizei auf den Plan gerufen. Die 33-Jährige war gegen 21.30 Uhr dunkel bekleidet in der Nähe der Anschlussstelle Altstadt unterwegs. Wie die Beamten mitteilen, hatte sie offenbar versucht, Autos anzuhalten und war dabei immer wieder auf die Fahrbahn getreten. Sie hatte 2,4 Promille intus und verbrachte die Nacht in Gewahrsam.

Erst am Sonnabend musste die Autobahnpolizei einen Radfahrer von der A 13 bei Lampertswalde holen. Der 34-Jährige hatte einen Alkoholwert von 1,5 Promille.

Von DNN