Dresden

Dresdner Polizeibeamten haben am Montagabend in Cotta einen 49-Jährigen nach einer Unfallflucht gestellt. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Zeuge, wie der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehende Mann auf einem Parkplatz an der Hörigstraße in einen VW Polo stieg. Beim Rangieren stieß er mit seinem Wagen gegen einen Skoda Octavia und verursachte dabei einen Sachschaden von rund 1.500 Euro. Anschließend fuhr er davon.

Der Zeuge informierte die Polizei, die den alkoholisierten Mann kurz darauf stellte. Ein anschließender Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und veranlassten eine Blutabnahme.

Von cs