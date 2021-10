Dresden

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in ein Firmengebäude an der Straße An der Eisenbahn in Dresden-Albertstadt eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und drangen in das Gebäude ein.

Danach durchsuchten sie die Räume und stahlen eine Geldkassette mit rund 300 Euro. Der Sachschaden beträgt etwa 600 Euro.

Von BW