Dresden

In Dresden-Äußere Neustadt ist in der Nacht zum Montag ein Schnellimbiss in Flammen aufgegangen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet das Holzhäuschen an der Alaunstraße in Brand und rief die Feuerwehr auf den Plan. Die starke Hitzeentwicklung sorgte für Beschädigungen an einer Leuchtreklame und weiteren Gegenständen.

Während der Löschmaßnahmen fanden die Einsatzkräfte eine Gasflasche im Inneren des Imbiss. Diese wurde ins Freie gebracht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.

Von SP