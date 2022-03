Dresden

Acht Unbekannte haben bereits am Dienstag einen Mann in seiner Wohnung in Trachau überfallen.

Die vier Männer und vier Frauen klingelten an der Tür und verschafften sich Zutritt in die Wohnung. Sie durchsuchten die Räume und stahlen einen kleinen Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld. Der Wohnungseigentümer blieb unverletzt.

Die Hintergründe und der genaue Ablauf der Tat seien Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei mit.

Von lg