Dresden

Betrüger haben am Donnerstag versucht einen 72-Jährigen aus Dresden-Prohlis am Telefon zu täuschen.

Die Täter riefen bei dem Senior an und behaupteten, dass er 50 000 Euro gewonnen hätte. Um das Geld zu bekommen, müsste er allerdings zuerst Gebühren in Höhe von 800 bis 1 000 Euro zahlen. Der Mann durchschaute den Betrugsversuch und beendete das Gespräch. Es entstand also kein Vermögensschaden.

Die Polizei warnt immer wieder vor solchen Betrugsmaschen und rät zu Vorsicht am Telefon.

Von BW