Dresden

Beim Brand eines Imbisswagens in Dresden ist dessen Inhaber schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde der 39-jährige Mann am Sonnabend in eine Klinik gebracht, nachdem der Notarzt ihn zunächst vor Ort behandelt hatte. Der Gastronom hatte sich an einem Street-Food-Festival auf der Cockerwiese beteiligt. Als die Feuerwehr bei dem Imbiss eingetroffen sei, habe dieser schon vollständig in Flammen gestanden, hieß es. Zwei brennende Behälter mit Propangas wurden gelöscht, zwei weitere gekühlt und in Sicherheit gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von dpa/ttr