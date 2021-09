Dresden

Die Dresdner Polizei hat einen 32-Jährigen nach einem Einbruch in einen VW Golf auf der Kleestraße gestellt. Nachdem eine 31-jährige Polizeibeamtin im Dienstfrei einen lauten Knall gehört hatte, bemerkte sie die eingeschlagene Scheibe des Golfs, sowie einen Unbekannten, der am Steuer saß. Sie bat weitere Zeugen, die Polizei zu rufen und versuchte, den Mann festzuhalten.

Dem 32-jährigen Polen gelang vorerst die Flucht in Richtung Leipziger Straße, doch die Zeugin konnte ihn kurz vor Eintreffen der alarmierten Polizisten stellen, so berichtet die Polizei Dresden. Er hatte ein Navigationsgerät aus dem Golf entwendet. Der Sachschaden am Auto wurde mit rund 500 Euro angegeben.

Von EE