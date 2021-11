Dresden

Einbrecher haben in der Nacht zu Mittwoch etwa 3 000 Euro aus einem Büro an der Antonstraße gestohlen. Laut Polizeiberichten gelangten die Täter auf unbekannte Weise in das Gebäude und brachen dort mehrere Türen auf. Von dort stahlen sie das Bargeld und einige Dokumente. Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit rund 1 000 Euro an.

Von BW