Dresden

Am Mittwochabend haben zwei Männer auf der Jahnstraße einen 23-Jährigen überfallen.

Die Täter gerieten in einer Straßenbahn in Streit mit dem Mann libyscher Staatsangehörigkeit. Nachdem sie gemeinsam am Bahnhof Mitte ausgestiegen waren, schlugen die beiden Männer auf ihn ein, bedrohten ihn mit einem Messer und stahlen 20 Euro aus seiner Hosentasche. Der 23-Jährige wehrte sich und sich schließlich losreißen und fliehen. Er wurde leicht verletzt.

Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte ein 24-jähriger Algerier als einer der beiden Tatverdächtigen identifiziert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen ihn und seinen unbekannten Begleiter wegen schweren Raubes.

Von DNN