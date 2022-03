Dresden

Unbekannte haben eine Frau um 6 000 Euro betrogen. Die Täter meldeten sich telefonisch bei der 22-Jährigen und gaben auf Englisch vor, für Europol tätig zu sein.

Sie behaupteten, dass die Identität der Frau im Ausland für mehrere Straftaten missbraucht worden wäre. Da das Konto der Frau mit ihrer Identität verknüpft sei, forderten sie die 22-Jährige auf, ihr Erspartes in Sicherheit zu bringen. Die Frau überwies daraufhin 6.000 Euro auf mehrere Konten, die die falschen Europol-Polizisten ihr nannten. Später erkannte die sie den Betrug und wandte sich an die Polizei.

Die Polizei rät: „Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre finanziellen Verhältnisse. Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld an Unbekannte – auch nicht an Personen, die sich als Polizisten ausgeben. Die Polizei verwahrt kein Vermögen von Bürgern. Wenn Sie sich unsicher sind, wählen Sie die 110 oder rufen Sie bei Ihrem örtlichen Polizeirevier an. Lassen Sie sich von Anrufern nicht davon abhalten oder unter Druck setzen.“

Von lg