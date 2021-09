Dresden

Am Donnerstagmorgen ist ein 21-Jähriger nach einem Raub festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, nahm der Mann Waren aus der Auslage eines Lebensmittelmarkts an der Wallstraße und wollte das Geschäft verlassen ohne zu bezahlen. Als sich ihm ein Mitarbeiter entgegenstellte, ließ er die Waren fallen, drohte mit einer Flasche und warf einen Tisch in Richtung des 27-Jährigen, um daraufhin die Flucht zu ergreifen.

Auf der Augustusbrücke versuchte der Mann einer unbekannten Frau das Fahrrad zu entreißen. Allerdings konnte sie dies mit Hilfe des Marktmitarbeiters verhindern. Kurz darauf nahmen alarmierte Polizisten den 21-Jährigen fest.

Von EE