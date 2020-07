Dresden

Die Polizei sucht Zeugen für einen Radunfall, der sich am Mittwoch gegen 19.30 Uhr ereignet hat. Ein 18-Jähriger war mit seinem Fahrrad die Treppe an der Waldschlößchenbrücke hinunter gefahren und gestürzt. Dabei zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 entgegen.

Von DNN