Dresden

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag eine 16-Jährige in einer Straßenbahn der Linie „4“ sexuell belästigt.

Der Täter stieg in Radebeul an der Haltestelle „Zinzendorfstraße“ in die Straßenbahn. Als die 16-Jährige vor der Haltestelle „Mickten“ aufstand, um auszusteigen, stellte sich der Mann vor sie und berührte sie unsittlich. Anschließend stieg er aus der Bahn und entfernte sich in Richtung Sternstraße.

Der Unbekannte ist etwa 1,80 Meter groß, circa 40 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er hatte ein rundliches Gesicht und trug eine dunkle Brille. Hinweise zum Sachverhalt oder der Identität des Mannes nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen unter Tel.: 0351 483 2233.

Von lg