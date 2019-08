Dresden

Mit einer besonderen Pfand-Aktion wollten die Organisatoren des Dresdner Stadtfestes Geld für den guten Zweck sammeln, doch dreiste Diebe machten ihnen einen Strich durch die Rechnung. In der Nacht zum Sonnabend brachen die Täter 19 der 20 aufgestellten Pfand-Tonnen auf und stahlen alle darin gespendeten Getränkebecher.

„Diese Tat bestürzt uns umso mehr, weil das Hope Cape Town Projekt der Dresdner Hope-Gala mit dem Geld die Ärmsten der Armen unterstützen wollte“, so die Veranstalter auf dem sozialen Netzwerk Facebook. Ein Euro pro Becher sollte direkt an das Projekt gehen, das sich in Kapstadt vor allem um HIV-infizierte Kinder und Mütter kümmert.

Michael Kronschnabl, Vertriebsleiter von Elaskon, Ex-Gewichtheber-Champion Marc Huster, Sängerin Linda Feller, Viola Klein von Hope und Stadtfest-Chef Klaus-Dieter Lindeck warben im Vorfeld für die Aktion Quelle: Michael Schmidt

Um eine Wiederholung der Taten zu verhindern, wurden die schwarz-roten Tonnen in der Nacht zum Sonntag näher an Getränkestände gestellt und von den Mitarbeitern besonders beobachtet. Außerdem bitten die Stadtfest-Macher die Besucher um Unterstützung. „Melden Sie auffällige Personen bei der Polizei oder dem Sicherheitsdienst. Gegen gefasste Täter wird konsequent mit einer Strafanzeige vorgegangen.“ Wie viele Becher sich in den Tonnen befanden, teilten sie nicht mit.

Von DNN