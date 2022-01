Drei in Dresden vermisste Jugendliche wieder aufgetaucht

Dresden

Zwei Fahndungen nach vermissten Jugendlichen sind in Dresden glücklich zu Ende gegangen. Wie die Polizei meldet, liegt in keinem der Fälle ein Straftatverdacht vor.

Am Montag fanden die Beamten zwei 13 und 15 Jahre alte Brüder, die seit dem 13. Dezember vermisst wurden. Bereits am 30. Dezember konnte eine 14-Jährige aufgegriffen werde, die seit 16. November verschwunden war. Das Mädchen wurde 2021 bereits mehrmals von der Polizei gesucht, konnte aber immer gefunden werden. Alle drei Jugendlichen sind an ihre Erziehungs- oder Fürsorgeberechtigten übergeben worden.

Von fkä