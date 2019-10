Dresden

In der Nacht zu Donnerstag haben an der Braunsdorfer Straße drei geparkte Autos gebrannt. An der ersten Brandstelle standen ein Opel Corsa und ein VW Fox in Flammen. Rund 200 Meter weiter brannte ein Opel Meriva lichterloh, als die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Gorbitz eintrafen. Mit Wasser und Schaum löschten die Kameraden die Feuer. Alle drei Fahrzeuge brannten dennoch komplett aus.

Ein Mazda CX-3 wurde zudem durch die Hitze des brennenden Opel beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von halk