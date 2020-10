Dresden

In Dresden haben in der Nacht zum Donnerstag erneut Autos der Vonovia gebrannt. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, handelte es sich um drei Firmenfahrzeuge, die in der Könneritzerstraße nahe des Zwingers parkten.

Als die Berufsfeuerwehr der Wache Altstadt eintraf, brannten die Kleintransporter lichterloh. Mit zwei Strahlrohren, mit Wasser und Schaum löschten die Feuerwehrleute zügig den Brand. Dennoch dürfte an allen drei Transportern Totalschaden entstanden sein. Weitere auf dem Parkplatz befindliche Autos wurden nicht beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Von RND/dpa/rh