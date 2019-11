Dresden

Bei einem Unfall an der Tharandter Straße sind am Freitagnachmittag drei Personen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Skoda-Fahrer kurz vor der Bienertmühle die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Fiat eines Pflegedienstes. Der Fiat wurde durch den Zusammenprall auf den Fußweg geschleudert.

Die Fahrerin des Fiat, der Skoda-Fahrer sowie eine Insassin des Skoda erlitten Verletzungen und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von halk