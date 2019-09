Dresden

Bei zwei Auffahrunfällen am Stau-Ende auf der Autobahn 4 sind am Sonntagmittag drei Menschen verletzt worden. Am Autobahndreieck Dresden-Nord stießen gegen 11.45 Uhr insgesamt sechs Pkw zusammen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser.

Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Dennoch stauten sich die Fahrzeuge auf der A 4 zurück bis nach Hermsdorf und auf der A 13 bis nach Marsdorf. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von ttr