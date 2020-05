Dresden

Am Freitagmittag hat es auf der BAB 17 einen Auffahrunfall mit drei Verletzten gegeben. Auf Höhe der Anschlussstelle Dresden-Prohlis prallte ein VW Golf GTI ins Heck eines vorausfahrenden Skodas. Dieser schleuderte daraufhin quer über die Fahrbahn gegen die rechte Leitplanke. Der Golf prallte nach der Kollision gegen die linke Leitplanke. Drei Verletzte mussten im Krankenhaus behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Autobahn war in Richtung Dresden für fast zwei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Anzeige

Von kcu