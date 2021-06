Dresden

Drei Männer haben am frühen Samstagmorgen einen 31-Jährigen in Dresden-Friedrichstadt beraubt. Wie die Polizei mitteilte, griffen die Täter ihr Opfer gegen 4.30 Uhr unvermittelt auf offener Straße an. Die Männer hielten den 31-Jährigen fest und schlugen auf ihn ein. Die Räuber entwendeten schließlich das Portemonnaie mit Geld und Ausweisen des Opfers. Der Mann wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Von ttr