Dresden

Zwei 15-Jährige und ein 16-jähriger Jugendlicher sind am späten Samstagabend am Dresdner Elbufer von drei Angreifern beraubt worden. Das Trio war gegen 23.30 Uhr am Carusufer unterwegs, als sich die Täter näherten.

Nach Schlägen und Tritten erbeuteten die Räuber etwa 40 Euro Bargeld und ein Basecap. Zwei der Jugendlichen erlitten bei dem Angriff leichte Verletzungen.

Anzeige

Die Polizei konnte zumindest einen der mutmaßlichen Täter stellen. Bei der Fahndung fiel ein 17-Jähriger an der angrenzenden Hoyerswerdaer Straße auf, der die gestohlene Kopfbedeckung bei sich trug. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes.

Weitere DNN+ Artikel

Von fkä