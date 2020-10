Dresden

Bereits am 4. Oktober ist am Dr.-Külz-Ring in Dresden ein 87-Jähriger vor eine Straßenbahn gelaufen. Wie die Polizei jetzt mitteilt, starb der Senior am Donnerstag, etwas mehr als zweieinhalb Wochen nach dem Unfall in einer Klinik.

Der Mann war an jenem Sonntag gegen 18.30 Uhr vom Altmarkt in Richtung Prager Straße unterwegs gewesen, als ihn die Bahn erfasste. Sie hatte gerade die Haltestelle in Richtung Dippoldiswalder Platz verlassen. Ob der Fußgänger möglicherweise bei Rot über die Schienen lief, wird noch vom Unfalldienst ermittelt.

Von fkä