Diebstahl in Dresden: Kleidung im Kinderwagen versteckt

Dresden

Ein verhinderter Ladendieb hat am Samstagabend in Dresden versucht, Diebesgut in einem Kinderwagen aus einem Geschäft zu schmuggeln. Der 33-Jährige hatte laut Polizei in einem Bekleidungsgeschäft an der Seestraße Sachen im Wert von rund 650 Euro in dem extra präparierten Gefährt gebunkert. Damit wollte er den Laden dann verlassen.

Ein Detektiv war jedoch aufmerksam geworden und sprach den Mann an. Die Polizei fand bei der Durchsuchung im Kinderwagen kein Kind, wohl aber die gestohlene Kleidung. Der ertappte Ukrainer muss sich nun wegen Ladendiebstahls in einem besonders schweren Fall verantworten.

Von fkä