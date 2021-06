Diebe stehlen teure Fahrzeuge in Dresden

Dresden

Zwei Geländewagen und ein Wohnmobil sind zwischen Donnerstag und Freitag in Dresden gestohlen worden. Die beiden SUV-Modelle „Porsche Cayenne S“ und „Macan S“ entwendeten Diebe zwischen 10. Juni, 18 Uhr, und 11. Juni, 5.45 Uhr, von einem Firmengelände im Stadtteil Hellerberge. An einem weiteren Fahrzeug wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. Den „Macan“ entdeckten Polizisten auf einem Parkplatz an der A 13 wieder. Der blaue „Cayenne“, Erstzulassung im Mai 2015, bleibt verschwunden. Wie hoch der Schaden ist, konnten die Beamten noch nicht beziffern.

Das Wohnmobil vom Typ „FCA Knaus R03“ war in Dresden-Friedrichstadt gesichert abgestellt, so die Polizei. Das Gefährt, das erst vor einem reichlichen Jahr zugelassen wurde, wurde am Freitag zwischen 14 und 14.45 Uhr entwendet. Es ist etwa 100 000 Euro wert.

Von ttr