Dresden

Schmuck, Bargeld und Münzen haben Diebe aus einer Wohnung an der Gubener Straße in Prohlis gestohlen. Der oder die Täter waren am Donnerstag zwischen 8.30 Uhr und 13.30 Uhr in die Erdgeschossräume eingedrungen. Dazu hebelten sie die Balkontür auf. Die gestohlenen Gegenstände haben einen Wert von rund 3000 Euro, teilte die Polizei mit.

Von ttr