Dresden

Die Staatsanwaltschaft erhebt eine Anklage am Landgericht Dresden gegen zwei 25-Jährige. Der Vorwurf: Die Beiden hätten am 11. September einen Husky gestohlen. Zuvor seien sie in die Wohnung in Strehlen des 20-jährigen Hundehalters eingebrochen, hätten ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen und ihn mit einem Messer bedroht. Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen sich Täter und Opfer bereits zum Zeitpunkt des Einbruchs gekannt haben. Einer der Beschuldigten ist ein ehemaliger Nachbar des 20-Jährigen.

Der gestohlene Husky konnte bereits kurz nach der Tat in der Nähe der Wohnung in Strehlen sichergestellt und an den Halter übergeben werden.

Als sich die Ermittlungen und der Tatverdacht erhärteten, erließ die Staatsanwaltschaft Mitte Oktober einen Haftbefehl gegen die beiden 25-Jährigen. Anfang November stellte die Polizei die beiden Flüchtigen in Paderborn. Die Tatverdächtigen befinden sich seither in Untersuchungshaft. Ein Termin zur Hauptverhandlung wird noch vom Landgericht Dresden bestimmt.

Von SL