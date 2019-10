Dresden

Kriminelle haben sich offenbar auf den Diebstahl der Tageseinnahmen von Bäckereifilialen spezialisiert. Die Polizei meldete am Sonntag zwei Diebstähle in den vergangenen Tagen. Am Freitagmorgen zerschlugen Langfinger an dem Lieferfahrzeug einer Bäckerei vor dem Kaufpark Nickern eine Scheibe und stahlen die Einnahmen einer anderen Filiale, die der Fahrer gerade erst abgeholt hatte. Der Wert der Beute ist noch unbekannt, der Schaden am Auto beträgt rund 1000 Euro.

Am Sonnabendmorgen drangen Einbrecher in ein Lieferfahrzeug auf der Großenhainer Straße ein und griffen sich die Tageseinnahmen von gleich drei Backwarenfilialen in unbekannter Höhe. Wie die Täter in das Auto gekommen sind, ist noch unklar. Der Fahrer schleppte gerade Paletten mit Backwaren in die Filiale, als das Auto aufgebrochen wurde.

Von tbh