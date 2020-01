Dresden

Unbekannte sind Sonntagnacht in eine Gaststätte an der Blochmannstraße in der Pirnaischen Vorstadt eingebrochen. Dabei richteten sie der Polizei zufolge einen erheblichen Schaden an. Offenbar ließen sich die Täter absichtlich einschließen, sodass sie nach Geschäftsschluss im Inneren mehrere Türen sowie Behältnisse und einen Tresor aufbrachen. Aus Letzterem entwendeten sie etwa 11 000 Euro. Der Sachschaden ist bislang nicht beziffert.

Von DNN